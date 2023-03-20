Посол РФ в Ираке рассказал об обстановке в стране спустя 20 лет после вторжения США

Как отметил дипломат, Багдад преодолел немало испытаний, в том числе военное вторжение США.

Современный Ирак живет в атмосфере тяжелых политических противоречий, однако страна выдержала испытания кризисами, конфессиональными чистками и американской оккупацией. Об этом рассказал в интервью «Известиям» российский посол в Ираке Эльбрус Кутрашев по случаю 20-й годовщины вторжения в республику войск США.

Как отметил дипломат, в 2003 году США ввели войска в страну, не имея конкретного плана действий, в 2023-м влияние Вашингтона по-прежнему сильно, в частности на финансово-банковскую систему. Нынешняя экономика страны буквально создана американцами и зациклена на их же интересах. Так, средства от продажи иракской нефти поступают на счета в Штатах, а внутри государства процветает «схема наличности». По словам Кутрашева, около двух миллиардов бумажных долларов ввозятся в Ирак ежемесячно.

«Кризис, связанный с иностранным вторжением, оккупацией, с ИГИЛ*, перманентное состояние тупика, конфликты, споры, период конфессиональных чисток — через все это Ирак прошел и остался одной страной по-прежнему. Да, она раздирается противоречиями, здесь очень бурная, тяжелая политическая жизнь. Много чего не получается, но страна не развалилась», — заявил дипломат.

Как сказал Кутрашев, Ирак все еще формируется как страна, но проверка временем, очевидно, пройдена.

США и их союзники начали захватническую операцию на территории 20 марта 2003 года. Мощной армии Запада противостояли около 390 тысяч местных военнослужащих, устаревшие танки и самолеты. К 9 апреля был взят Багдад, а 14-го военная фаза вторжения была окончена. На нее у Штатов ушло всего 26 дней. Последствия ощущаются в регионе и спустя 20 лет. По разным оценкам конфликт унес от 280 до 315 тысяч жизней, по большей части это мирные жители Ирака.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как США уничтожили суверенитет Ирака.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.