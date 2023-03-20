Украинский депутат от партии «Слуга народа» стал участником смертельного ДТП

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Владимир Гевко стал участником смертельной аварии, пишет «Страна.ua».

Согласно заявлению Гевко, которое приводит издание, врачи, прибыв на место ДТП, не смогли спасти пострадавшего.

«Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли», — рассказал депутат.

По его словам, он не отказывается и будет участвовать во всех следственных и процессуальных действиях. Также отмечается, что Гевко сдал необходимые анализы, прошел все проверки на алкоголь и наркотики.

В ноябре прошлого года бывший депутат Верховной рады, председатель высшего совета Евразийского общественно-политического движения «За Русь единую» Алексей Ременюк погиб в аварии в Крыму.