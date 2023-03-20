В ЛНР заявили о росте численности группировки ВСУ на донецком направлении

Украинские войска наращивают группировку войск в районах Донецкой народной республики (ДНР) и временно подконтрольных Киеву городов Дружковка, Краматорск и Славянск. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ продолжают увеличивать группировку своих формирований на донецком управлении, хотя в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) у боевиков Украины наблюдаются большие потери.

«Местные жители отмечают увеличение численности вооруженных формирований Украины в населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка. Также в ночное время суток через эти населенные пункты по направлению Артемовска увеличилась численность колонн, состоящих как из колесной, так и гусеничной бронетехники», — заявил он в беседе с ТАСС.

Ранее советник врио главы ДНР Яна Гагина заявил, что российские войска на данный момент контролируют уже до 70% Артемовска. Он отметил, что ВСУ сосредоточили «серьезную группировку» в городе Часов Яр, который находится примерно в 11 километрах от артемовского направления. Но все попытки ВСУ как-то продвинуться в городе сразу пресекаются российскими бойцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему украинские военные имитируют активность по всему фронту.