Стало известно, почему ВСУ имитируют активность по всему фронту

Для киевского режима сейчас образовалась критическая ситуация, националисты Незалежной потеряли много живой силы.

Украинские войска только делают вид, что проявляют активность по всей линии фронта. Это сделано для того, чтобы замедлить наступление российских военнослужащих и восстановить свои силы. Об этом заявил бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ВСУ пытаются имитировать активность по всему фронту. Они активизируются на Херсонском направлении, на Запорожском. Провели несколько терактов в направлении наших приграничных сел, чтобы как-то растащить наши силы, чтобы мы постоянно были в напряжении. Тем самым они ищут возможность выиграть время», — заявил он в беседе с изданием URA.RU.

Он отметил, что для киевского режима сейчас образовалась критическая ситуация, ВСУ потеряли много живой силы и пока неспособны восполнить этот недостаток. Также у украинских войск наблюдается множество потерь среди боевой техники. Вооружение, которое обещали западные союзники, пока не пришло на Украину. Из заявленного прибыли только 12 польских танков.

По словам Матвийчука, сейчас украинские националисты сняли практически все боеспособные части и бросили все внимание на Артемовск (украинское название — Бахмут — Прим. ред.). ВСУ не хотят, чтобы российские войска окружили город и прорвали важный оборонительный район.

«Те районы, которые ослабли, должны тоже имитировать свою активность. Якобы они сильны, якобы они могут что-то делать. Но это все явно видно», — сказал полковник в отставке.

Ранее 5-tv.ru опубликовал данные по потерям украинской армии с начала специальной военной операции России по защите Донбасса.