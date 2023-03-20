Нянькина эстафета: Ольга Орлова готова доверить свою дочь старшему сыну

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 350

Орлова заявила, что готова доверить новорожденную дочь 21-летнему сыну Артему

Нянькина эстафета: Ольга Орлова готова доверить свою дочь старшему сыну

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая артистка уже доверяла девочку собаке по кличке Дина. Кто следующий будет смотреть за ребенком?

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова совсем недавно стала мамой, новорожденную дочку девушка назвала Анной. Новость о беременности исполнительницы стала неожиданной для поклонников, ведь звезде уже 45 лет.

Помимо этого, у вокалистки есть взрослый сын от первого брака — 21-летний Артем. Кстати, брат из старшего наследника получился замечательный. По словам артистки, она готова даже доверить ему малышку.

Недавно фанаты спросили у Орловой, стала бы счастливая мама оставлять девочку с братом, если бы ей потребовалось отойти по делам. В соцсетях Ольга заявила, что Артем прекрасно справился бы с такой ответственностью.

Стоит отметить, что сын певицы вовсе не единственный член семьи, который может присмотреть за ребенком. Например, ее собака по кличке Дина всегда переживает за малышку. Недавно вокалистка опубликовала видео, где питомец находится рядом с Анной и тщательно наблюдает за ней. Животное не сводило глаз от девочки, трепетно охраняло покой хозяйского чада.

К слову, некоторые злопыхатели не верят, что вокалистка сама выносила ребенка. По мнению ненавистников, певица обманула аудиторию и носила искусственный живот, а девочку рожала суррогатная мама. Правда, все домыслы хейтеров оказались простыми слухами.

Ранее 5-tv.rv сообщал, что Орлова впервые показала фигуру после кесарева сечения.

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Нянькина эстафета: Ольга Орлова готова доверить свою дочь старшему сыну

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