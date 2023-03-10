Ольга Орлова впервые показала живот после кесарева сечения

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 136

Теперь большинство хейтеров, наконец, поверили в правдивость беременности Орловой.

Ольга Орлова впервые показала живот после кесарева сечения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая Ольга Орлова впервые после беременности показала фигуру. В сети появилось фото звезды из банного комплекса горнолыжного курорта на юге России. Там знаменитость отмечала день рождения коллеги по цеху Ксении Бородиной. На фото телеведущая предстала в раздельном купальнике, на котором поклонники смогли рассмотреть ее фигуру после родов, пишет издание 7Дней.ru.

В материале отмечается, что даже этот снимок не усмирил некоторых хейтеров Орловой. Ранее ее обвиняли в том, что ребенка на самом деле вынашивала не она, а суррогатная мама. Сам живот теледивы, по мнению некоторых интернет-пользователей, был накладной.

Ольга Орлова впервые после беременности показала фигуру в купальникеОльга Орлова впервые после беременности показала фигуру в купальнике. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

На снимке можно разглядеть шрам, оставшийся на животе Орловой после кесарева сечения. Теперь большинство хейтеров, наконец, поверили в правдивость беременности Орловой. Но есть и те, которые все равно продолжают настаивать на своем. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова бросила новорожденную малышку ради отдыха на море. За малышкой осталась присматривать няня.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.90
0.44 80.14
-0.41
Плывите по волнам бушующих энергий: китайский гороскоп на неделю с 13 по ...

Последние новости

7:26
В Венгрии призвали обдумать будущее взаимоотношений с Россией
7:13
Стало известно, кто устроил стрельбу в центре Тель-Авива
6:59
«Сижу на кресле-каталке»: Шуфутинский рассказал о травмах после падения на льду
6:42
Взрыв газа в жилом доме в Забайкальском крае: как спасали людей и что будет дальше
6:29
Россия покажет переписку с ФРГ, Данией и Швецией по вопросу диверсий на СП
6:13
Ольга Орлова впервые показала живот после кесарева сечения

Сейчас читают

Почему российские звезды отказываются от настоящих имен
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака
Летчик Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле: «Не успели испугаться»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица