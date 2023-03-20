Срок действия истекших в 2022 и 2023 годах прав продлили на три года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34

Автопродление коснется порядка пяти миллионов национальных удостоверений.

Срок действия истекших в 2022 и 2023 годах прав продлили на три года

Фото: © РИА Новости / Джапаридзе Михаил

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о продлении срока действия прав, которые истекли в 2022 году или истекут в 2023-м. По его словам, возможность пользования действующими водительскими правами будет продлена автоматически на три года.

Правительственный информационный портал «Объясняем» подчеркнул, что автопродление коснется около пяти миллионов удостоверений. Примечательно, что продлению подлежат лишь национальные права.

Также, если срок действия водительского удостоверения истек ранее 1 января 2022 года, то есть в 2021 году и ранее, то автолюбителям придется переоформить документ.

Ранее 5-tv.ru писал о новых правилах получения медицинской справки для водителей.

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Срок действия истекших в 2022 и 2023 годах прав продлили на три года

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