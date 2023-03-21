В спокойствии и гармонии: китайский совет дня на вторник, 21 марта

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 81

На вторник не стоит планировать какие-либо важные дела. Этот день лучше провести в расслабленном ритме.

В спокойствии и гармонии: китайский совет дня на вторник, 21 марта

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 марта?

Вторник принесет тишину и покой. Дела будут делаться так же трудно, как и в понедельник. Оно и понятно — весеннее равноденствие заставляет замереть всю природу, чтобы потом с разбегу окунуть нас в энергии неизбежной весны и созидания.

Совет дня: постарайтесь расслабить ум и не заниматься ничем требующим большой концентрации. Любая активность во вторник может привести к нервному и физическому истощению. Лучше всего провести день на природе — в покое и созерцании.

Предостережение дня: не ходите к докторам и особенно избегайте оперативных вмешательств. К плановым или в экстренным случаям это, конечно, не относится.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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В спокойствии и гармонии: китайский совет дня на вторник, 21 марта

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