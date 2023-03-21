Режиссер Константин Бронзит отметил расцвет мультипликации в России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

В последние годы талантливым парням и девушкам все проще реализовать себя. Их поддерживает государство, да и технологии значительно упростили создание кино, отметил кинорежиссер.

Режиссер Константин Бронзит отметил расцвет мультипликации в России

Фото: Кадр из м/ф «Три богатыря и Наследница престола», реж. Константин Бронзит, 2018 г.

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Отечественное анимационное кино переживает по-настоящему мощный рассвет. Об этом заявил кинорежиссер, художник-аниматор, двукратный номинант «Оскара» Константин Бронзит в интервью «Известиям», подводя итоги XXVIII Открытого российского фестиваля анимационного кино.

«Чтобы такое количество мультипликации делалось на территории нашей страны — об этом в Советском Союзе и мечтать невозможно было», — отметил он.

По словам Бронзита, тем, кто желает развиваться в мире кино, создавать его, сейчас имеют массу для этого возможностей — это и поддержка государства, которое выделяет средства на дебютные фильмы, и развитие технологий. Если еще 30 лет назад для создания собственного кинопродукта необходимо было покупать дорогую технику, то теперь можно обойтись и компьютером для обработки отснятого материала и знания монтажа.

К слову, XXVIII Открытый российский фестиваль анимационного кино проходил в Суздале с 15 по 20 марта. На мероприятии были названы победители в номинациях авторской и коммерческой анимации. Гран-при фестиваля удостоен фильм Анастасии Жакулиной «Светлые души».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вкладе в культуру мультипликатора Вячеслава Назарука.

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