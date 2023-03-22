Власти Молдавии продолжают загонять своих граждан в «новостное подполье»

Параллельно с этим посольство США в Молдавии раздает гранты на создание информационных ресурсов на русском языке для распространения собственной пропаганды.

Население Молдавии после того, как правительство страны во главе с президентом Маей Санду начало массово закрывать неугодные СМИ и подавлять малейшее инакомыслие, стали активнее подписываться на Теlegram-каналы. Об этом пишет EADaily, которое тоже оказалось в числе заблокированных ресурсов на территории Республики.

Кроме того, в стране идет активная борьба с «российской пропагандой», под предлогом которой еще полгода назад закрыли шесть телеканалов, предоставлявших слово оппозиции и транслировавших альтернативное мнение на события в мире, отличное от официального курса молдавской власти. Под регулярным давлением находятся и прочие СМИ. В первую очередь те, что вещают на русском языке.

В частности, давно обсуждается возможность прекращении работы телеканала «Мир» под предлогом его принадлежности к СНГ и просто из русофобских соображений, так как иных причин для закрытия международного телеканала нет.

Однако, отмечается в публикации, «Мир» не так просто закрыть, не нарушая международных норм. Кроме того, властям нужен альтернативный ресурс, который будет транслировать «правильную» международную повестку. С этой целью в страну сейчас приглашают Euronews.

Параллельно посольство США в Молдавии раздает гранты на создание информационных ресурсов на русском языке для активного распространения собственной пропаганды.

Парламент Молдавии 17 марта принял закон о замене словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык» во всех нормативных актах республики. В МИД Румынии объяснили это «восстановлением научной истины о названии официального языка Молдавии».

В России отреагировали на действия властей Молдавии, заявив, что переименование национального языка подрывает независимость Республики: признание собственного языка стало символом самоидентификации жителей республики, сформированной в современных границах в 1940 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении государственности в Республике.