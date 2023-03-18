Захарова уличила МИД Румынии в незнании истории: «Называйте румынский язык молдавским»

Решение Кишинева о переименовании государственного языка подрывает один из главных символов самоидентификации молдаван, отметила официальный представитель МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила коллег из Румынии в незнании истории — в целях восстановления исторической справедливости румынский язык правильнее называть молдавским, а не наоборот. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Парламент Молдавии принял 17 марта закон о замене словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык» во всех нормативных актах республики. В МИД Румынии переименование языка поддержали, заявив, что оно «восстанавливает научную истину о названии официального языка Молдавии».

«Молдавский — древний язык молдаван, упоминается еще в произведениях XVII века. <…> Есть и более древние упоминания молдавского языка, вплоть до XVI века. А вот румынского тогда не было, был старорумынский, который правильнее называть, как считает большинство исследователей, валашским. Сам румынский язык оформился только в самом конце XVIII века <…> Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот», — отметила Мария Захарова.

Дипломат добавила, что переименование молдавского языка подрывает независимость Молдавии. Признание собственного языка стало символом самоидентификации жителей республики, сформированной в современных границах в 1940 году.

«Отказываясь от молдавского языка, нынешний режим в Кишиневе поднимает вопрос: чья теперь Бессарабия (которая до 1940 года была оккупирована Румынией) и кому принадлежат земли по Днестру (которые до 1940 года входили в состав Украины)? Теперь молдавский язык парадоксальным образом официально сохранился только в Приднестровье», — подытожила официальный представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении страны. Одним из доказательств этого она назвала переименование молдавского языка.