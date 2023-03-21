Злоумышленник представился сотрудником портала «Госуслуги».

Российская певица Ирина Ортман разоблачила мошенников. Эксклюзивные кадры разговора солистки группы «Тутси» с аферистами попали в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, как Ирина Ортман общается с неким мужчиной, который называет себя представителем «Госуслуг». Заподозрив неладное, певица завершает разговор и обещает обратиться в полицию. Настойчивый молодой человек не успокаивается и перезванивает артистке. Аферист требует объяснить, почему певица повесила трубку. Та уверенно отвечает, что не имеет желания продолжать разговор с жуликом.

«А как вы поняли, что я мошенник?» – с недоумением интересуется молодой человек на другом конце провода.

Интересно, что мужчина для разговора выбрал бесплатный мессенджер WhatsApp*. Видимо, чтобы сэкономить деньги на мобильной связи. Кроме того, для большей убедительности на аватарку злоумышленник прикрепил логотип «Госуслуг». Правда, старый.

«Остерегайтесь мошенников!» – призывает Ирина Ортман в конце видео.

Российские селебрити нередко становятся жертвами аферистов. В попытке нажиться на чужих деньгах злоумышленники используют разнообразные мошеннические схемы.

Летом прошлого года аферисты взломали почту народного художника РФ Никаса Сафронова. От имени портретиста они разослали сообщения о сборе средств на обеспечение российской армии и гуманитарную помощь жителям Донбасса. Друзья художника перевели жуликам суммы от 50 до 150 тысяч рублей.

«Всегда думаешь, что тебя это не коснется. Касается, к сожалению, всех людей», – заключил Никас Сафронов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как его дочь Елизавета попалась на уловку телефонных мошенников. По признанию государственного деятеля, все было как под гипнозом — несмотря на знание предмета цифровой безопасности девушка отдала злоумышленникам все данные своих банковских карт. Тем не менее дочь Пескова быстро сообразила и сразу обратилась в службу безопасности банка, благодаря чему Елизавете удалось вернуть все свои деньги.

Осенью прошлого года российская телеведущая Лера Кудрявцева потеряла 180 тысяч рублей из-за мошенников. С незнакомого американского номера артистке пришло сообщение от аферистов, которые представились ее подругой Наташей, действительно живущей в Америке. Наивная телеведущая, обычно настороженно относящаяся к подобным просьбам, в этот раз поверила и перевела деньги своей «приятельнице», а та бесследно пропала.

Ранее 5-tv.ru писал, как мошенники обманом заставили пенсионерку взять кредит и перевести им деньги.

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