Данные снаряды НАТО использовало на Балканах и Ближнем Востоке, что вызвало стремительный рост онкологических заболеваний. Что грозит России при поставке такого оружия Киеву?

Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном внутри. Такие же НАТО использовало на Балканах и Ближнем Востоке. Считается, что они более разрушительные, чем обычные, и приводят к взрывному росту онкологических заболеваний у мирного населения. Так, после использования подобных боеприпасов во время операции «Буря в пустыне» рак стали выявлять в шесть раз чаще. Будет ли второй Чернобыль у границ России, выяснял корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Если верить сайту британского парламента, сообщение о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном — это ответ замминистра обороны на запрос от одного из членов парламента. То есть, если бы их впрямую не спросили бы, они бы и не рассказали.

«Содержит ли какой-либо из боеприпасов, поставляемых в настоящее время Украине, обедненный уран?» — спросил член Палаты лордов Великобритании Реймонд Хилтов.

«Наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы будем поставлять боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран», — ответила на вопрос замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

Это очередной виток эскалации между Россией и Западом.

«Они уже потеряли ориентиры в том, что касается своих действий в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Это люди, которые прежде всего англосаксы, кстати сказать, которые тащат за собой остальной коллективный Запад, которые возомнили себя давно гегемонами, хотят эту гегемонию всеми силами сохранять. Причем, как бы вы сейчас только сказали, если это правда, то значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права», — прокомментировал заявление британской стороны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

И хотя обедненный уран — это, действительно, ядерный компонент, обладающий радиоактивностью, самой ядерной реакции при его применении не происходит.

Из обедненного урана делают сердечники бронебойных снарядов. Радиоактивный металл используют из-за его плотности, которая на два-три выше, чем у свинца, и всего на 16% меньше у осмия и иридия — самых тяжелых металлов во вселенной. Снаряды получаются меньшего размера, но большей массы, что улучшает их аэродинамику. То есть они летят быстрее и лучше раскалывают броню.

«На Украине стали применяться новейшие танки Т-90М „Прорыв“. Британцы, посоветовавшись с Вашингтоном, приняли решение поставить подобного рода боеприпасы киевскому режиму», — рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Но побочный эффект использования таких боеприпасов для мирного населения куда страшнее основного. После взрыва такого снаряда урановая пыль попадает в атмосферу, почву и воду, заражает все, чего касается. Медленно убивает все живое.

«По эффекту эти бомбы и снаряды я бы сравнил с грязной бомбой, то есть они фактически дают то же самое — серьезное загрязнение на многие десятки лет той или иной местности, где они были применены», — объяснил эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин.

Идея создания таких снарядов появилась, что символично, в Третьем рейхе. Затем их взяли на вооружение США, Великобритания и их союзники. Применяли неоднократно: во время войны в Персидском заливе, в ходе иракской кампании после 2003 года, но — пожалуй, самое печально известное их использование — во время бомбардировок Югославии. Символично, что ровно через три дня — очередная годовщина с их начала.

«Я — Ксения Тадич из Белграда. Сейчас у меня рак лимфоузлов. У меня есть справка, где я болею раком больше 20 лет. Я жила на против Генерального штаба, который бомбили в 1999 году», — рассказала пострадавшая.

На головы сербов коалиция НАТО обрушила 15 тонн обедненного урана. После этого страна вышла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, за 10 лет онкологические диагнозы поставили 30 тысячам человек. Половина умерли.

Бомбы с обедненным ураном пытались запретить минимум дважды. Но западные страны блокировали эти инициативы.

«Нет конвенции, которые запрещали бы снаряды с урановым стержнем, но как бы есть негласное соглашение, которое говорит о том, что такие снаряды применять нельзя, а вот когда бандеровцы воюют против мирного населения, вот и натовским странам не жалко украинский народ. Вот они такие снаряды посылают на Украину», — заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Период полураспада изотопов урана — 4,5 миллиарда лет. Проще говоря, смертоносная начинка, принесенная в гильзах натовских снарядов на Украину, останется там навечно. Предполагается, что эти снаряды украинцы будут использовать вовремя попытки наступления на новые российские регионы. Правда, учитывая последствия их применения, жить на этих территориях они явно не собираются, да и, видимо, своими уже не считают.