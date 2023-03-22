Глава Калининграда Любивый подал в отставку

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 41

Причины ухода градоначальника не называются.

Глава Калининграда Любивый подал в отставку

Фото: Виталий Невар / ТАСС

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Мэр Калининграда Евгений Любивый подал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Об этом сообщил региональный депутат Максим Буланов, опубликовав заявление градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

«Подаю в отставку по собственному желанию», — сказано в заявлении от 17 марта.

Причины ухода с должности не называются. Окончательное решение примут после голосования парламентариев калининградского горсовета. Любивый является мэром с начала октября 2021 года. Перед этим, в сентябре того же года, его впервые избрали депутатом горсовета.

К слову, в октябре прошлого года в отставку подал предыдущий глава Белгорода Антон Иванов. Позже депутаты избрали на пост мэра Валентина Демидова, ранее занимавшего должность врио главы Белгорода.

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Глава Калининграда Любивый подал в отставку

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