Шойгу обсудил с турецким коллегой «зерновую сделку»

Министр обороны России генерала армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что диалог был инициирован турецкой стороной.

В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации «Черноморской инициативы» (Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов, также называемая «зерновая сделка»).

Также Шойгу и Акар обсудили вопросы урегулирования в Сирии и Нагорном Карабахе, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес, сообщает ведомство.