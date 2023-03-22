Шойгу обсудил с турецким коллегой «зерновую сделку»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Инициатором диалога стала турецкая сторона.

Шойгу обсудил с турецким коллегой «зерновую сделку»

Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий

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Министр обороны России генерала армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что диалог был инициирован турецкой стороной.

В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации «Черноморской инициативы» (Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов, также называемая «зерновая сделка»).

Также Шойгу и Акар обсудили вопросы урегулирования в Сирии и Нагорном Карабахе, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес, сообщает ведомство.

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