Уголовное дело возбуждено после заражения жителей Чувашии сибирской язвой

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; СУ СК РФ по Чувашии

Читайте нас в: Дзен Новости

Уголовное дело по факту заражения троих жителей сибирской язвой возбуждено в Чувашии. Об этом сообщили в СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, житель деревни Старое Акташево забил на своем хозяйстве на мясо бычка, который, как оказалось, был заражен сибирской язвой.

Мужчина долгое время не осуществлял никаких ветеринарных мероприятий: не делал профилактические прививки и не предоставлял животных для осмотра ветеринару.

В результате заражение сибирской язвой получил участвовавший в забое бычка сосед этого фермера, его супруга и еще один житель деревни.

Глава Чувашии рассказал о третьем заразившемся сибирской язвой

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»). Следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru подробно писал, почему сибирская язва до сих пор смертельно опасна.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.96
0.12 82.97
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
Уголовное дело возбуждено после заражения жителей Чувашии сибирской язвой
22:54
Косачев назвал неслучайной географию биологических исследований США
22:40
В Москве арестовали мужчину за избиение 84-летней пенсионерки
22:19
В центре Петербурга опечатали около двух десятков баров
22:07
В Самаре горит доходный дом Челышева
21:57
Девушки-военные рассказали, как отразили атаку беспилотников на Севастополь

Сейчас читают

Как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Армена Джигарханяна
Депутат Госдумы объяснил, как избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля
Умер бывший глава ЦИК РФ Владимир Чуров
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео