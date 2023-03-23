Жильцов горящего исторического дома в Самаре временно разместили в школе

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Им пообещали компенсировать ущерб.

Фото, видео: МЧС России по Самарской области; 5-tv.ru

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В Самаре продолжают тушить один из самых известных и исторических памятников архитектуры в городе.

Пламя вспыхнуло на последнем этаже доходного дома купца Челышева. Затем огонь быстро перекинулся на кровлю и охватил площадь в 1400 квадратных метров. Существовала угроза распространения возгорания на соседние строения, но пожарным удалось это предотвратить.

Всех жильцов — 60 человек — эвакуировали. Их временно разместили в автобусах, которые подогнали на место. Затем людям предложили переместиться в школу, расположенную неподалеку.

Обошлось без пострадавших. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. Сейчас власти решают вопрос о расселении дома. Жильцам также пообещали компенсировать ущерб.

Доходные дома Челышева — одни из старейших сохранившихся зданий Самары. Именно в них появились первые в городе квартиры, которые владелец сдавал в наем.

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