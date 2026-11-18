В 2027 году материнский капитал впервые превысит миллион

Размер материнского капитала в России впервые превысит миллион рублей. Повышение запланировано на 1 февраля 2027 года и затронет как семьи с новорожденными детьми, так и родителей, которые еще не израсходовали ранее полученные средства. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, передает ТАСС.

По предварительным расчетам, маткапитал на второго ребенка увеличится до 1 028 700 рублей, а на первого — до 778 500 рублей. Кроме того, вырастут другие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.

На сколько увеличат материнский капитал в 2027 году

Индексация материнского капитала состоится 1 февраля. Выплаты пересчитают с учетом инфляции за 2026 год, которую сейчас прогнозируют на уровне 6,8%. После повышения размер маткапитала на первого ребенка достигнет 778,5 тысячи рублей. По сравнению с действующей суммой прибавка составит 49,6 тысячи рублей.

На второго ребенка предусмотрена выплата в размере 1 028,7 тысячи рублей. Это на 65,5 тысячи рублей больше, чем в 2026 году. Однако получить всю сумму смогут только семьи, которые ранее не оформляли материнский капитал на первенца.

Если родители уже получили право на выплату после рождения первого ребенка, при появлении второго им положена дополнительная сумма. По предварительным расчетам, в 2027 году ее размер составит около 250,3 тысячи рублей.

Окончательные суммы будут определены после утверждения коэффициента индексации.

Увеличится ли уже полученный маткапитал

Повышение коснется не только семей, в которых дети появятся после 1 февраля 2027 года. Как разъясняет Социальный фонд России, ежегодной индексации подлежит и неиспользованный материнский капитал.

Например, если сертификат уже оформлен, но родители еще не направили деньги на жилье, образование или другие цели, доступная сумма увеличится автоматически. Если семья успела потратить только часть средств, повышение затронет оставшийся остаток.

При этом уже использованные деньги повторно не индексируются. Подавать отдельное заявление для пересчета не нужно. Социальный фонд проводит индексацию самостоятельно.

Узнать актуальный остаток средств можно через портал Госуслуг или в клиентской службе СФР.

Кто может получить материнский капитал

Федеральная программа действует в России с 1 января 2007 года. Изначально поддержка предоставлялась преимущественно при рождении второго или последующих детей. С 2020 года право на маткапитал появилось и у семей с первенцем.

Сегодня выплата предусмотрена при рождении или усыновлении первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, а также второго ребенка начиная с 1 января 2007 года. На третьего или последующего ребенка маткапитал тоже может быть предоставлен, если ранее у семьи не возникло право на эту меру поддержки.

При назначении учитываются требования к российскому гражданству матери и ребенка, а также другие предусмотренные законом условия. Первоначальное право на сертификат, как правило, принадлежит матери. В установленных законодательством случаях его может получить отец.

С апреля 2020 года сертификаты оформляются преимущественно автоматически после регистрации рождения ребенка. Информация о предоставлении маткапитала поступает в личный кабинет родителя на портале Госуслуг. При необходимости можно обратиться в Социальный фонд.

На что разрешено потратить материнский капитал

Маткапитал нельзя свободно обналичить и использовать на любые семейные расходы. Закон предусматривает конкретные направления расходования средств.

В частности, деньги разрешено направить на улучшение жилищных условий, включая покупку квартиры или дома и погашение ипотеки.

Другой вариант — оплата образования детей. Средства можно использовать для детского сада, обучения в школе, колледже или университете при соблюдении установленных требований.

Кроме того, маткапитал разрешено направлять на формирование накопительной пенсии родителя, приобретение определенных товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью.

Для семей с невысокими доходами предусмотрена возможность получать ежемесячную выплату из средств сертификата на ребенка младше трех лет. Она доступна при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека.

При этом использовать весь маткапитал сразу необязательно. Родители могут распределить деньги между несколькими разрешенными направлениями.

Когда можно воспользоваться деньгами

В большинстве случаев распоряжаться материнским капиталом разрешается после того, как ребенку исполнится три года. Однако для некоторых целей предусмотрены исключения.

Например, направить средства на первоначальный взнос по ипотеке или погашение жилищного кредита можно раньше. Не нужно ждать трехлетия ребенка и для оплаты дошкольного образования, определенных товаров и услуг для детей с инвалидностью или получения ежемесячной выплаты при соблюдении условий нуждаемости.

Какие еще выплаты на детей вырастут в 2027 году

Помимо маткапитала, в России увеличится единовременное пособие при рождении ребенка. По данным Минтруда, с 1 февраля 2027 года его размер достигнет 30,4 тысячи рублей. Повышение также затронет выплаты работающим родителям.

Максимальное пособие по беременности и родам при стандартном отпуске продолжительностью 140 календарных дней вырастет с 955,8 тысячи рублей в 2026 году до суммы более 1,1 миллиона рублей в 2027-м.

Это предельная величина, а не фиксированная выплата для всех женщин. Конкретная сумма зависит от заработка за расчетный период и установленных ограничений.

Увеличится и максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан, если соответствующий отпуск начнется в 2027 году. Его размер превысит 95,5 тысячи рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2026 году.

На страховые выплаты по временной нетрудоспособности и в связи с материнством Социальный фонд планирует направить в 2027 году почти 1,6 триллиона рублей.

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