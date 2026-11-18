Помощник российского лидера пояснил, что главы государств смогут обменяться мнениями не только в рамках официального протокола.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ушаков: Путин и Трамп проведут несколько встреч в Шэньчжэне
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут несколько раз пообщаться в Шэньчжэне во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, переговоры не ограничатся одной отдельной встречей. По его словам, Путин и Трамп смогут пересекаться в разных обстоятельствах и форматах.
«Она (встреча. — Прим. ред.) будет не одна — она будет и на ногах, и на ступеньках, так сказать, и в креслах. Не одна будет встреча», — сказал Ушаков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
На полях саммита также ожидается общение Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, возможная трехсторонняя встреча стала одной из центральных тем обсуждения на деловом саммите АТЭС.
Дмитриев отметил, что Россия, Китай и США способны совместно обсуждать направления, имеющие значение для мировой геополитики. При этом он обратил внимание и на экономическую составляющую предстоящих контактов.
По его словам, участники форума демонстрируют интерес к российскому рынку, а представители бизнеса из стран Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривают возможности для дальнейших инвестиций в Россию.
Глава РФПИ также рассказал об интересе американских компаний к совместным проектам России и Китая. По его оценке, потенциальное трехстороннее сотрудничество может охватывать не только политическую сферу, но и экономику.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 нояб
- Несколько реплик и рукопожатие: Путин встретился с Трампом на саммите АТЭС
- 16 нояб
- Песков объяснил, от чего зависит встреча Путина и Трампа
- 28 окт
- «Скоро будет встреча»: Трамп анонсировал переговоры с Путиным
- 13 мая
- Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе
- 15 апр
- Песков высказался о возможности встречи Путина с Трампом в Китае
- 19 февр
- Песков: новая беседа по телефону между Путиным и Трампом пока не планируется
- 28 янв
- В Белом доме повесили фото Трампа и Путина после саммита на Аляске
- 5 янв
- Орбан выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
- 20 дек
- «Все сорвалось»: американский политолог о мирном соглашении в Анкоридже
- 16 нояб
- Ушаков сообщил об откладывании встречи Путина и Трампа
Читайте также
93%
Нашли ошибку?