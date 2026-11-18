Ушаков: Путин и Трамп проведут несколько встреч в Шэньчжэне

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут несколько раз пообщаться в Шэньчжэне во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры не ограничатся одной отдельной встречей. По его словам, Путин и Трамп смогут пересекаться в разных обстоятельствах и форматах.

«Она (встреча. — Прим. ред.) будет не одна — она будет и на ногах, и на ступеньках, так сказать, и в креслах. Не одна будет встреча», — сказал Ушаков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

На полях саммита также ожидается общение Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, возможная трехсторонняя встреча стала одной из центральных тем обсуждения на деловом саммите АТЭС.

Дмитриев отметил, что Россия, Китай и США способны совместно обсуждать направления, имеющие значение для мировой геополитики. При этом он обратил внимание и на экономическую составляющую предстоящих контактов.

По его словам, участники форума демонстрируют интерес к российскому рынку, а представители бизнеса из стран Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривают возможности для дальнейших инвестиций в Россию.

Глава РФПИ также рассказал об интересе американских компаний к совместным проектам России и Китая. По его оценке, потенциальное трехстороннее сотрудничество может охватывать не только политическую сферу, но и экономику.

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