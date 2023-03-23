«Цели в программе»: в Великобритании подтвердили связь украинского спецназа с ЦРУ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

The Times: спутник ЦРУ направляет отряд украинского спецназа на цели

«Цели в программе»: в Великобритании подтвердили связь украинского спецназа с ЦРУ

Фото: www.globallookpress.com / Nazar Furyk

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики оснащены планшетами, которые синхронизированы со спутниками американской разведки.

В зоне проведения спецоперации действует группа спецотряда ВСУ, которая получает наводки на цели с помощью спутника ЦРУ. Об этом сообщило британское издание The Times.

В материале отмечается, что речь идет об украинской группировке, подконтрольной главному управлению разведки Минобороны Украины. Боевики киевского режима занимаются сбросом бомб и корректировкой артиллерийского огня ВСУ. Именно для этих целей они используют западного помощника.

Командир украинского отряда отметил, что спецгруппа самостоятельно ставит себе задачи, а потенциальные цели они отслеживают с помощью гаджета, на котором установлено приложение, передающее данные спутника ЦРУ.

«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — приводит газета слова собеседника.

Передача Западом разведданных о местонахождении ВС РФ украинской стороне давно не является новостью. В Кремле ранее прокомментировали, что информаторы ВСУ в лице США, Великобритании и НАТО, в целом, не повлияют на ход СВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Украины Владимир Зеленский сообщил о предоставлении новых пакетов военной помощи.

Тема:
Спецоперация
23 мар
Минобороны: ВКС России уничтожили самолет Су-24 ВСУ под Харьковом
23 мар
Вдове летчика, совершившего более 600 вылетов в ходе СВО, вручили звезду Героя РФ
23 мар
Учитель физкультуры из Ессентуков вернулся из зоны СВО: трогательное видео
23 мар
«Против граждан»: названа главная цель антироссийских санкций
23 мар
Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО
23 мар
«Этот лом распадается в пыль»: зачем Киеву отправляют урановые снаряды
23 мар
США боятся остаться у разбитого корыта из-за мирного плана Китая по Украине
23 мар
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом
23 мар
Кольцо сжимается: как тактика российских военных помогает в бою под Авдеевкой
23 мар
«Самоубийственная тема»: чем может обернуться для ВСУ попытка напасть на Крым
+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.96
0.12 82.97
0.43
Пора очистить пространство вокруг себя: китайский совет дня на четверг, 2...

Последние новости

16:05
Минобороны: ВКС России уничтожили самолет Су-24 ВСУ под Харьковом
16:02
«Чтобы любили»: почему экс-солист группы «На-На» решился на уколы красоты
15:53
В России готовятся полностью перейти на собственное авиастроение
15:46
«Машины нет»: Алина Загитова стала участницей ДТП в Москве
15:40
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
15:35
Вдове летчика, совершившего более 600 вылетов в ходе СВО, вручили звезду Героя РФ

Сейчас читают

Бывший участник «На-На» рассказал о разрыве с Алибасовым
Только начинается: в Гидрометцентре дали оценку ситуации с половодьем в России
Аплодисменты и особенная музыка: как прошла премьера балета Полунина «Мастер и Маргарита»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео