«Умотали вдвоем»: Шепелев увез сына в Армению

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Полина Долгова
Полина Долгова 77

Шепелев с сыном Платоном улетел в путешествие по Армении

«Умотали вдвоем»: Шепелев увез сына в Армению

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Телеведущий увез сына Платона, рожденного в браке с Жанной Фриске, в путешествие.

Телеведущий и журналист Дмитрий Шепелев оберегает своего старшего сына Платона, рожденного в браке с Жанной Фриске, от посторонних глаз. Знаменитость редко показывает ребенка общественности. В свой блог он только иногда выкладывает видео с сыном.

На днях Дмитрий и Платон улетели в небольшое путешествие, сообщает издание dni.ru. Прежде Шепелев рассказывал, что у них есть традиция, когда они вдвоем уезжают в разные места. В этот раз телеведущий выбрал для путешествия Армению. Несколько дней они провели в новой местности, изучая ее культуру, достопримечательности и посещая различные экскурсии.

«Умотали на несколько дней вдвоем, сменили картинку», — написал журналист в блоге.

Дмитрий Шепелев считает, что наследник сам вправе выбирать, фотографироваться ему или нет. Звезда не поддается просьбам фанатов и не заставляет сына позировать. Так как, скорее всего, сам мальчик не любит фотографироваться.

С 2017 года Шепелев находится в отношениях с художником и дизайнером Екатериной Тулуповой. В 2021 году у пары родился сын Тихон. Также в семье растет девочка Лада, дочь Тулуповой от прошлого брака.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая в диалоге с 5-tv.ru рассказала, почему Фриске не могла завещать сына.

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