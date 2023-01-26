«Ребенок — не вещь»: адвокат объяснила, почему Фриске не могла завещать сына
Адвокат Юлия Вербицкая: Жанна Фриске не могла по закону завещать своего сына чужим людям
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; © РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru
Мнение самого ребенка о том, с кем он хочет остаться, учитывается в любом случае.
Стало известно, что перед смертью певица Жанна Фриске завещала своего сына Платона совсем не отцу мальчика Дмитрию Шепелеву, а своей подруге певице Ольге Орловой.
О том, действительно ли это возможно сделать законным образом на территории нашей страны, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала адвокат, кандидат юридических наук Юлия Вербицкая (Линник).
По ее словам, этого точно нельзя сделать в России. Ничто не предусматривает закона в виде завещания «воспитывать ребенка».
«В законе это работает так: пока родители живы, если они не лишены прав и в них не ограничены, они обязаны самостоятельно воспитывать своих детей и имеют право с ними общаться, определять способы образования и воспитания по своему усмотрению. Если кто-то из родителей уходит, а остается второй родитель, который определяет полноту и круг как в воспитании образовании и уходе. Доводы о завещании являются надуманными и не могут быть соотнесены с законом. Такого закона не существует», — говорит эксперт.
Также Вербицкая добавила, что опекунство можно оформить только в случае, если, например, один из родителей ограничен или лишен прав на ребенка. Для этого есть специальная процедура.
«Если один родитель жив, то опекунство не оформляется, так как родитель, который осуществляет свои родительские права в отношении него, жив», — продолжает адвокат.
Более того, у детей спрашивают, с кем они хотят остаться.
«Поскольку ребенок — не вещь, его нельзя завещать. С возраста восьми-девяти лет ребенок самостоятельно определяет и его мнение учитывается в обязательном порядке. С кем именно он хочет проживать и находится», — заключила адвокат.
К слову, все эти годы сына Жанны Фриске воспитывает отец Дмитрий Шепелев. В одном из последних интервью экс-«блестящая» с сожалением пояснила, что телеведущий к сыну ее не подпускает.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кому перед смертью Жанна Фриске завещала воспитание сына?
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