Мнение самого ребенка о том, с кем он хочет остаться, учитывается в любом случае.

Стало известно, что перед смертью певица Жанна Фриске завещала своего сына Платона совсем не отцу мальчика Дмитрию Шепелеву, а своей подруге певице Ольге Орловой.

О том, действительно ли это возможно сделать законным образом на территории нашей страны, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала адвокат, кандидат юридических наук Юлия Вербицкая (Линник).

По ее словам, этого точно нельзя сделать в России. Ничто не предусматривает закона в виде завещания «воспитывать ребенка».

«В законе это работает так: пока родители живы, если они не лишены прав и в них не ограничены, они обязаны самостоятельно воспитывать своих детей и имеют право с ними общаться, определять способы образования и воспитания по своему усмотрению. Если кто-то из родителей уходит, а остается второй родитель, который определяет полноту и круг как в воспитании образовании и уходе. Доводы о завещании являются надуманными и не могут быть соотнесены с законом. Такого закона не существует», — говорит эксперт.

Также Вербицкая добавила, что опекунство можно оформить только в случае, если, например, один из родителей ограничен или лишен прав на ребенка. Для этого есть специальная процедура.

«Если один родитель жив, то опекунство не оформляется, так как родитель, который осуществляет свои родительские права в отношении него, жив», — продолжает адвокат.

Более того, у детей спрашивают, с кем они хотят остаться.

«Поскольку ребенок — не вещь, его нельзя завещать. С возраста восьми-девяти лет ребенок самостоятельно определяет и его мнение учитывается в обязательном порядке. С кем именно он хочет проживать и находится», — заключила адвокат.

К слову, все эти годы сына Жанны Фриске воспитывает отец Дмитрий Шепелев. В одном из последних интервью экс-«блестящая» с сожалением пояснила, что телеведущий к сыну ее не подпускает.

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