Вашингтон всем улыбается, но что на самом деле скрывает в себе эта улыбка?

Циничные заявления — нормальная практика для США. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru заявил политолог Евгений Сатановский. Собеседник перенес политические выпады американской стороны на бытовой манер.

«Если вы имеете с бандитом, то не следует ожидать, что он будет с вами разговаривать языком культурного человека. Если вы имеете дело с бомжом, то это тоже в высшей мере странно», — сказал Сатановский.

Политолог подчеркнул, что американские послы «ведут себя, как наглые мерзавцы». Более того, по словам эксперта, Штаты разговаривают со всеми странами одинаково. Специалист также заметил, что подобную тактику общения у заокеанских политиков перенимает Украина.

«Тут не надо никаких иллюзий», — добавил Сатановский.

Политолог акцентировал внимание, что почему-то в свое время, а именно, во времена генсека Михаила Горбачева, «по идиотскому недоразумению» США стали примером и образцом для многих.

«Если бы этот посол (США — Прим. ред.) знал, что ему за это (пожелания к Сербии — Прим. ред.) набьют морду, пристрелят, вышлют из страны, он так бы себя не вел», — считает собеседник.

В заключение беседы Сатановский подметил, что у американцев были свои рабы, поэтому они позволяют себе риторику подобного стиля.

До этого СМИ сообщали, что американский посол в Сербии Кристофер Хилл пожелал, чтобы сербы «забыли обиды» на бомбардировки НАТО. Авиаудары, не одобренные Советом безопасности ООН, Североатлантический блок наносил c 24 марта по 10 июня 1999 года.

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