Сатановский объяснил выгоду РФ от поражения США на Ближнем Востоке: «Больше кислорода»

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Игорь Рязов
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Политолог Сатановский рассказал о выгоде России от поражения США на Ближнем Востоке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Thoshinsky; Машков Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Последствия примирения Саудовской Аравии с Ираном и Турции с Сирией — нельзя недооценивать. США стремительно теряют влияние в важном регионе, рассказал политолог Евгений Сатановский.

Миротворческие успехи России и Китая на Ближнем Востоке, включая возобновление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, означают серьезное поражение США в регионе. Какие выгоды извлекут из этого Москва и Пекин, 5-tv.ru рассказал политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский.

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«Меньше американцев — больше кислорода. Америка и в целом тот коллективный Запад, который мы наблюдаем и в альянсе AUKUS (направленном в первую очередь против Китая), и в Североатлантическом альянсе (направленном в первую очередь против России), — это враг. Он пытается уничтожить нашу страну. И говорит об этом откровенно, честно, совершенно ничего не стесняясь. Если этот враг потерпел как минимум серьезное региональное поражение — хорошо это для нас или плохо? По-моему — хорошо», — сообщил Евгений Сатановский.

Из слов политолога можно заключить, что снижение роли Вашингтона на Ближнем Востоке позволит Москве проще налаживать отношения со странами региона. Не остался в стороне и Пекин.

«Китай уже выиграл на этом гигантские суммы по военно-техническому сотрудничеству. Ближний Восток — один из основных регионов, поставляющих в Китай энергоносители. Китай уходит в сверхдержавы. А это требует определенного уровня влияния во всей ойкумене, по всей планете. Не в региональные, а в сверхдержавы уходит Китай — и с точки зрения военно-технической, и с точки зрения политической, и с точки зрения экономической. Миротворчество — один из факторов такого рода статуса», — подытожил Евгений Сатановский.

Иран и Саудовская Аравия неожиданно объявили о своем сближении на минувшей неделе. Прежде противостояние между ними противостояние называли ближневосточной «холодной войной». Теперь же Тегеран и Эр-Рияд договорились возобновить экономические и дипломатические отношения. Китай выступил посредником в сделке.

Тем временем Россия добивается успехов в урегулировании отношений Турции и Сирии. Переговоры идут в рамках «астанинского формата», а также во время встреч заместителей министров иностранных дел Турции, Сирии и Ирана на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, почему примирения стран Ближнего Востока больно бьют по США и как в Вашингтоне на них реагируют.

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