Репера 10AGE проверяет полиция из-за образа Иисуса Христа

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14

Одному из жителей столицы не пришелся по вкусу образ музыканта.

Репера 10AGE проверяет полиция из-за образа Иисуса Христа

Фото: Telegram / teleAGE

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Питерского репера 10AGE проверяет полиция из-за жалобы москвича, недовольного образом артиста. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам 28-летнего жителя столицы, музыкант копирует образ Иисуса Христа и эксплуатирует его.

Поводом стали два граффити в Москве у метро Кутузовская и на улице Коштоянца. Полицейские обошли территорию, где были граффити, а также установили адрес проживания репера в Петербурге. На данный момент проводится проверка.

Карьеру хип-хоп-музыканта 10AGE начал в 2018 году, с тех пор выпустив множество синглов и один мини-альбом

Известность пришла к артисту только спустя несколько лет после начала карьеры — в 2021 году, отметившимся для 10AGE удачным релизом трех синглов: «Нету интереса», «Пушка» и «Зоопарк».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как рэпера 6ix9ine жестоко избили в спортзале во Флориде.

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