На Украине ликвидирован наемник из Ирландии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 181

В СВО продолжают уничтожать злостных наемников.

На Украине ликвидирован наемник из Ирландии

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

Ликвидирован ирландский наемник по имени Джозеф Гамбура. Об этом сообщает местный сайт некрологов. Известно, что он был убит в районе Артемовска.

Также сегодня стало известно о том, что в Харьковской области был ликвидирован французский наемник, который пытал местных жителей.

Иностранные наемники получают в качестве денежного вознаграждения от 30 до 100 тысяч гривен (от 60 до 200 тысяч рублей). Однако их участие в боевых действиях запрещено международными нормами. Тем не менее, Киев и Запад все равно поощряют приезд «солдат удачи» на поля сражений. Часто они в ускоренном режиме получают гражданство Украины, после чего вступают в ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьб ДНР и ЛНР оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии киевского режима в виде жестоких обстрелов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Украине ликвидирован французский наемник, пытавший мирных людей.

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