На Украине ликвидирован французский наемник, пытавший мирных людей

Ликвидирован французский наемник по имени Кевин Давид, который задерживал и пытал мирных людей в окрестностях Купянска. Об этом сообщили его коллеги в Twitter.

Известно, что в сентябре 2022 года он также принимал участие в штурме данного города в Харьковской области. Он подозревается в задержании и пытках мирного населения в окрестностях города. Помимо Кевина, под Сватово был ликвидирован еще один французский наемник — Андреас Галоцци.

До этого стало известно о том, что участвующие в боевых действиях на Украине иностранные наемники получают в качестве денежного вознаграждения от 30 до 100 тысяч гривен (от 60 до 200 тысяч рублей).

Напомним, что участие наемников в боевых действиях запрещено международными нормами. Однако Киев и руководство западных стран все равно поощряют приезд «солдат удачи» на поля сражений. Часто они в ускоренном режиме получают гражданство Украины, после чего вступают в ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьб ДНР и ЛНР оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии киевского режима в виде жестоких обстрелов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в зоне СВО был ликвидирован третий наемник ВСУ из Новой Зеландии.