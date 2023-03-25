Подарок на день рождения: история спасения девочки, чуть не погибшей в бухте Крашенникова

Пожарный Николай Шаров уберег школьницу от чудовищной трагедии прямо в день рождения ее мамы.

Школьницу с Камчатки едва не унесло на льдине в открытый океан, но, к счастью, на помощь к девочке пришел местный пожарный Николай Шаров. Об этой истории 24 марта рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Неравнодушные жители города Вилючинск помогли корреспонденту «Известий» разыскать новоиспеченного героя города и поблагодарить за отважный поступок. Старший пожарный Николай Шаров эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал историю спасения девочки.

По его словам, они прибыли на место происшествия сразу же, как поступил сигнал на пункт связи. Оказалось, что льдину, на которой была девочка, оторвало от общей массы и унесло практически в открытую бухту.

«Приехав на место, оценив обстановку, мы с ребятами приняли решение, что справимся своими силами. Я говорю: «Ну что, я раздеваюсь и иду за ней. Решение одобрили, к ремню прицепили веревку, я спрыгнул и медленными шагами уверенно пошел к девочке», — рассказывает мужчина.

Он добавил, что вырос на Камчатке и холода не боится. Более того, спасателей всегда готовят к любым ситуациям.

«Сыграл в любом случае адреналин — он меня подогревал изнутри. Я старался не зацикливаться, что я иду в супер холодной воде», — продолжает спасатель.

Примечательно, что девочка даже не заметила, как он к ней подошел, потому что стояла на льдине и разговаривала по телефону со своей мамой.

«Я подошел и сказал, чтоб она села. И только потом мне стало холодно. Я осознал, что нахожусь в воде. Я обошел девочку с другой стороны и начал уже толкать вперед. Мы быстро добрались до берега, но пришлось выбрать другой путь, потому что льдины были по тому пути, где я шел изначально», — говорит Шаров.

По его словам, они быстро добрались до берега, отогрелись горячим чаем.

«И тут мне говорят: „К тебе пришли!“ Я думал, что супруга узнала — она тоже работает в пожарной охране. Но пришла мама девочки — принесла торт, естественно слезы были небольшие, как у каждой мамы, но она держалась молодцом и не могла поверить, что такое вообще могло случиться. Все выглядело немного эпично. Мы сказали, что торт выглядит как на день рождения, и оказалось, что у нее и правда в этот день был день рождения», — поведал мужчина.

Теперь все называют Николая Шарова настоящим героем, однако сам спасатель не очень это поддерживает.

«Это обыкновенная пожарная работа. Мы спасаем людей. Бывает и собак спасаем. У нас в пожарной охране нет такого, чтобы мы гордились. Главное, чтоб не было смерти и все. А выражать свои чувства, что я вот такой герой… Нет это не героизм — это моя работа. У каждого из нас есть своя работа», — заключил пожарный.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как четырехлетняя девочка спасла инвалидов от пожара.