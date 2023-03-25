Весеннее обострение? В дипотношениях ОАЭ и Израиля наметились перемены

На днях послу Эмиратов в Тель-Авиве уже предписали отказаться от встреч с израильскими политиками

В дипломатических отношениях Израиля и Арабских Эмиратах наметились перемены и снова не в лучшую сторону. Яблоком раздора на этот раз стали слова министра финансов Святой земли Бецалеля Смотрича о Палестине. Несколько дней назад чиновник заявил, что такого понятия, как палестинский народ, не существует. Его цитировало издание The Jerusalem Post. После этого послу ОАЭ в Тель-Авиве Мухаммаду Аль-Хадже предписано отказаться от встреч с израильскими политиками. Участвовать в каких-либо совместных публичных мероприятиях тоже запрещено.

Однако израильский журналист издания Elaph и депутат Кнессета 20-го созыва Ксения Светлова уверена, что не все так однозначно.

«Как уже писала…не раз — построить трудно, разрушить легко. Авраамические соглашения переживут нынешнюю бурю, но в каком формате?» — приводит слова журналистки издание EADaily.

Светлова полагает, что если диппредставительство в стране Эмираты все же снизят, им же, по сути, придется хуже. Это вынудит страну каждый день «бегать» в Совет безопасности ООН, чтобы осуждать действия Израиля. В таком случае мир двух государств будет похож на отношения Тель-Авива с Египтом и Иорданией — холодный и напряженный. И это совсем не те отношения, что связывали страны в последнее время. По крайней мере, Израиль ими наслаждался, подчеркивает журналист.

«И да, все связано воедино — безумные Смутричи и Струки, мечтающие вернуться в Газу, горящая Хавара, новый виток террора на Рамадан и эмиратские инвестиции в израильский хайтек», — отмечает политик.

Вместе с тем, полагает она, делать какие-то выводы сейчас преждевременно. Для ясности нужно дождаться официального комментария посла ОАЭ в Тель-Авиве Мухаммаду Аль-Хадже.

«Скажу так: посол Эмиратов в Израиле — человек общительный, и по его аккаунту в Twitter скоро все станет ясно — отказывается он от встреч с политическими фигурами, или нет. На носу Рамадан, время „ифтаров“, и обычно посольства мусульманских стран используют их для встреч и приемов», — отметила она.

Между тем руководство Израиля кризис в отношениях с ОАЭ не подтвердило. Даже на фоне того, что Эмираты в знак протеста заявили о намерении прекратить закупку систем обороны израильского производства, сообщает «The Jerusalem Post».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильские пилоты доставили Нетаньяху в Великобританию.