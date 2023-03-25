Путин о протестах в Париже: Россия сохранила льготные режимы, во Франции такого нет

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью на одном из федеральных каналов прокомментировал ситуацию с протестами во Франции. Он не удивился, что возмущение народа вызвали именно социальные изменения.

«Это внутреннее дело Франции. Многие страны проводят реформы подобного рода. Я не знаю таких стран, которые не проводят. В современном мире, в развитых экономиках, где подрастает продолжительность жизни, продолжительность жизни увеличивается», — отметил российский лидер.

Также Путин озвучил, в чем заключается разница в том, что происходит во Франции и положением дел в России.

«Во-первых, у нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции — нет такой разницы. Второе: у нас длительный переходный период в десять лет. Это существенным образом снижает нагрузку на граждан. Ну и самое главное все-таки заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию. А во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы ликвидированы», — отметил глава РФ.

Президент добавил, что именно такие моменты и вызывают острую реакцию граждан, так как разные режимы работы требуют разного подхода к выходу на пенсию.