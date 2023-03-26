Медаль «За храбрость»: что известно о новой награде

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Медаль «За храбрость» будут вручать людям мирных профессий за защиту Родины

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Первые удостоенные новым знаком отличия — девушки, отразившие нападение украинских дронов на Севастополь.

В заботах правительства — не только спецоперация и санкции. Но и плюс четыре новых региона, на территории которых сейчас идут боевые действия. А это огромные площади — как Болгария — и их надо и развивать и защищать. И работа мирных строителей, электриков, врачей на этих территориях сопряжена с риском для жизни.

Кстати, на этой неделе для такой категории граждан — людей мирных профессий, проявивших себя в защите Родины — учреждена специальная награда: медаль «За храбрость». Это аналог военной медали «За отвагу».

Место подвигу есть всегда. Что на этой неделе доказали две девушки из Севастополя, которые в составе расчета отразили нападение украинских морских дронов на главную крымскую гавань. Глубокой ночью, в кромешной тьме, начиненные взрывчаткой аппараты неслись, маневрируя, к кораблям и береговым постройкам. Но девушки их не только заметили, но и — внимание — из стрелкового оружия уничтожили. Из стрелкового — то есть на такой дистанции, что рисковали сами пострадать от детонации. Их наградили орденами «Мужества».

«Понимала головой что надо что-то делать, надо попасть, надо уничтожить, чтобы она не прошла дальше. Был большой страх, что врежется либо в берег, либо в корабли», — рассказала старшина Татьяна Целуйко.

«Автомат в руки — и стрелять. На родной город совершили набег, атаку — будем защищать! Враг не пройдет!» — рассказала старший матрос Марина Фалеева.

Точно такие же ордена были на этой неделе вручены пилотам истребителей Су-27, выполнивших филигранный перехват американского дрона над Черным морем.

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