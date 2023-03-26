Ирина Шейк воспитывает дочь от Брэдли Купера по «советскому стандарту»

Малышка Лея де Сьен Шейк Купер владеет русским языком и соблюдает несколько важных правил, установленных знаменитой мамой.

Российская супермодель Ирина Шейк много лет живет в США, однако в воспитании дочери от актера Брэдли Купера придерживается «советского стандарта», пишет Woman.ru. Как и ее мама и бабушка, знаменитость установила четкие правила поведения, к которым приучила наследницу. Малышка Лея де Сьен Шейк Купер появилась на свет в 2017 году. Родители девочки расстались, но продолжают вместе о ней заботиться.

Ирина Шейк (Настоящая фамилия — Шайхлисламова. — Прим. ред.) настойчиво объясняет дочери, что без труда успеха не добиться. Она хорошо знает, что такое жизнь в нужде, поэтому учит Лею ценить комфортные условия ее жизни и не принимать их как должное. И малышка знает, что ее мама видела конфеты только по праздникам, не говоря об игрушках. И что ради красивого дома и полного холодильника эта мама очень много работает.

Ирина Шейк научила Лею уважать папарацци. Многие знаменитости ненавидят фотографов, но модель понимает, что ее снимки — их хлеб. Раньше дочь звезды боялась внимания и вспышек камер, сразу начинала плакать. Но мама объяснила, что если папарацци не сделают фото, их семьи будут голодать. И теперь Лея, заботясь о благополучии репортеров, позирует им или корчит рожицы.

Ирина Шейк требует от наследницы вежливости во всем, это правило — где «пожалуйста», там и «спасибо». Кроме того, модель не доверяет девочку няням. Если мама на работе, с Леей остается либо бабушка Ольга, либо папа Брэдли. Малышка также свободно говорит по-английски с отцом и друзьями, но дома общается по-русски. В четыре года она пошла в русскую языковую школу в Нью-Йорке.

Ране, писал 5-tv.ru, Брэдли Купер рассказал, как поет с дочерью песни из «Фиксиков» и «Антошки».