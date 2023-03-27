Кто мы и откуда? Власти предложили открыть для россиян доступ к родословным

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Иван Обухов
Иван Обухов 255

«Известия»: власти предложили открыть для россиян доступ к родословным

Кто мы и откуда? Власти предложили открыть для россиян доступ к родословным

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Кабмин предложил создать систему удаленного доступа к архивным документам через интернет.

Российские власти изучают вопрос предоставления удаленного доступа к историческим архивам в интернете. В настоящее время на рассмотрении нижней палаты российского парламента находится проект поправок к законопроекту «Об архивном деле в РФ», сообщили «Известиям» в Госдуме РФ.

Вопрос о взимании платы за такую услугу находится на рассмотрении. Дело в том, что генеалогические общества пытаются извлечь из этого выгоду, рассказали источники «Известий» в российском правительстве. Однако эксперты считают, что публикация в открытом доступе данных, относящихся, в частности, к тайне церковной исповеди, несет в себе потенциальные риски.

Специалистов также беспокоит возможный всплеск интереса к вопросам наследования недвижимости и земли.

По информации российских парламентариев, самыми востребованными документами в региональных архивах в последние годы являются данные, носящие генеалогический характер: это метрические книги, ревизские сказки и исповедные ведомости.

Получив доступ к одним только этим архивам, россияне могут составить свою родословную по множеству веток до начала XVIII века — на 10–12 поколений.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые расшифровали ДНК Бетховена и назвали причину его смерти.

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