Умер звезда фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михаил Чигарев

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 48

Талантливый актер скончался на 79-м году жизни. Последние дни он провел в нищете и перед смертью изменился до неузнаваемости.

Умер звезда фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михаил Чигарев

Фото: Кадр из к/ф «Лето рядового Дедова», реж. Георге Водэ, 1971 г.

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Умер известный советский и российский актер Михаил Чигарев. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 79-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино Михаил Михайлович Чигарев <…> Союз кинематографистов России, Гильдия актеров кино СК РФ выражают соболезнования близким и родным Михаила Михайловича», — говорится на сайте учреждения.

Там же уточняется, что прощание с артистом и похороны пройдут 28 марта в городе Переславле-Залесском. Коллеги Михаила Чигарева деликатно добавили, что его судьба сложилась непросто.

Немногим ранее 5-tv.ru сообщал, что в последние годы актер изменился до неузнаваемости и жил в развалившемся домишке в подмосковном селе Никитская Слобода. Перед смертью журналисты застали Михаила Чигарева грязно одетым, опухшим и с черными пальцами — их он обморозил, когда уснул в сугробе пьяным. К спиртному он пристрастился после смерти любимой дочери Натальи.

В годы популярности все было совсем иначе. После роли в фильме «Лето рядового Дедова» актера заметил режиссер Никита Михалков. В его картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михаил Чигарев сыграл запоминающегося налетчика. Также артист снялся в фильмах «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви» и других — всего около 80 ролей.

Михаилу Чигареву пытались помочь вернуться к нормальной жизни. В 2008 году он сыграл дедушку главной героини в популярном тогда сериале «Ранетки», а затем еще несколько небольших ролей. Однако, к сожалению, победить вредную привычку талантливый актер так и не смог.

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