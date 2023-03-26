Отказывается лечиться: почему спился и остался без дома актер Михаил Чигарев

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 640

Звезда советского экрана Михаил Чигарев спился и проиграл все имущество

Отказывается лечиться: почему спился и остался без дома актер Михаил Чигарев

Фото: Кадр из сериала «Дежурный ангел»

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Свежие ссадины на лице, обмороженные после пьяного сна в сугробе пальцы — пожилой артист выглядит ужасающе. Но причины такого состояния еще страшнее.

Известный советский и российский актер Михаил Чигарев изменился до неузнаваемости — он планомерно спивается в развалившемся домишке в селе Никитская Слобода в 145 километрах от Москвы. У него были слава и востребованность, квартира в престижном районе столицы, блестящие перспективы. После роли в фильме «Лето рядового Дедова» артиста заметил режиссер Никита Михалков и пригласил в свои картины. Но все надежды на элегантную старость знаменитости утонули в бутылке.

Как выяснили корреспонденты одного из федеральных каналов, 78-летний Чигарев живет в крошечной деревянной пристройке, заваленной старой мебелью. Он грязно одет, лицо опухло, на носу свежая ссадина, пальцы черные — обморозил, когда пьяный уснул в сугробе. К соседке из его «жилья» постоянно заползают тараканы. Односельчане пытаются помочь актеру, призывают завязать, отправиться на лечение, но все бесполезно.

Кадр из к/ф «Лето рядового Дедова», реж. Георге Водэ, 1971 г.

Как выяснилось, за Чигарева вступалась Гильдия актеров. Ее директор Валерия Гущина рассказала, что оплатила один из долгов артиста, сокрушаясь о том, как он пропал по собственному желанию. И назвала причину, по которой он начал пить, проиграл все свое имущество в азартные игры, а теперь не соглашается лечиться. Гущина уверена, что Чигарев буквально отказался жить, когда погибли его дочь Наталья. Эту версию подтверждают и односельчане. Девушке было всего 20 лет, трагедия смертельно ранила ее отца.

Одну попытку вернуться к нормальной жизни артист предпринял в 2008 году, когда получил роль дедушки главной героини сериала «Ранетки». Далее — еще несколько небольших ролей. Символично, что последней из них стала короткометражка 2017 года с названием «Тлена нет». Пристрастие к спиртному Чигарев так и не смог победить. Или не захотел? И сейчас на предложение помочь с реабилитацией он отвечает: «Я подумаю и вам позвоню».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Юрин из «На-На» омолодился уколами красоты и бросил пить ради 20-летней невесты.

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