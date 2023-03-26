Отказывается лечиться: почему спился и остался без дома актер Михаил Чигарев
Звезда советского экрана Михаил Чигарев спился и проиграл все имущество
Фото: Кадр из сериала «Дежурный ангел»
Свежие ссадины на лице, обмороженные после пьяного сна в сугробе пальцы — пожилой артист выглядит ужасающе. Но причины такого состояния еще страшнее.
Известный советский и российский актер Михаил Чигарев изменился до неузнаваемости — он планомерно спивается в развалившемся домишке в селе Никитская Слобода в 145 километрах от Москвы. У него были слава и востребованность, квартира в престижном районе столицы, блестящие перспективы. После роли в фильме «Лето рядового Дедова» артиста заметил режиссер Никита Михалков и пригласил в свои картины. Но все надежды на элегантную старость знаменитости утонули в бутылке.
Как выяснили корреспонденты одного из федеральных каналов, 78-летний Чигарев живет в крошечной деревянной пристройке, заваленной старой мебелью. Он грязно одет, лицо опухло, на носу свежая ссадина, пальцы черные — обморозил, когда пьяный уснул в сугробе. К соседке из его «жилья» постоянно заползают тараканы. Односельчане пытаются помочь актеру, призывают завязать, отправиться на лечение, но все бесполезно.
Как выяснилось, за Чигарева вступалась Гильдия актеров. Ее директор Валерия Гущина рассказала, что оплатила один из долгов артиста, сокрушаясь о том, как он пропал по собственному желанию. И назвала причину, по которой он начал пить, проиграл все свое имущество в азартные игры, а теперь не соглашается лечиться. Гущина уверена, что Чигарев буквально отказался жить, когда погибли его дочь Наталья. Эту версию подтверждают и односельчане. Девушке было всего 20 лет, трагедия смертельно ранила ее отца.
Одну попытку вернуться к нормальной жизни артист предпринял в 2008 году, когда получил роль дедушки главной героини сериала «Ранетки». Далее — еще несколько небольших ролей. Символично, что последней из них стала короткометражка 2017 года с названием «Тлена нет». Пристрастие к спиртному Чигарев так и не смог победить. Или не захотел? И сейчас на предложение помочь с реабилитацией он отвечает: «Я подумаю и вам позвоню».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Юрин из «На-На» омолодился уколами красоты и бросил пить ради 20-летней невесты.
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