Стала известна причина смерти актера Михаила Чигарева

Звезда фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» скончался на 79-м году жизни. Коллеги деликатно говорят, что его судьба сложилась непросто.

Причиной смерти известного советского и российского актера Михаила Чигарева в 78 лет стала долгая и продолжительная болезнь. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 79-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино Михаил Михайлович Чигарев <…> Союз кинематографистов России, Гильдия актеров кино СК РФ выражают соболезнования близким и родным Михаила Михайловича», — говорится в некрологе на сайте учреждения.

Церемония прощания с артистом и похороны пройдут 28 марта. Проводить знаменитость в последний путь поклонников его творчества приглашают в город Переславль-Залесский.

Коллеги Михаила Чигарева деликатно добавили, что его «судьба сложилась непросто». Однако деталей не уточнили. Речь идет о том, что артист пристрастился к спиртному после смерти любимой дочери Натальи. Из-за этого в последние годы он изменился до неузнаваемости и жил в развалившемся домишке в подмосковном селе Никитская Слобода.

В годы популярности все было совсем иначе. После роли в фильме «Лето рядового Дедова» актера заметил режиссер Никита Михалков. В его картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михаил Чигарев сыграл запоминающегося налетчика. Также артист снялся в фильмах «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви» и других — всего около 80 ролей. У него были блестящие перспективы и квартира в престижном районе Москвы.

К сожалению, трагедия с дочерью сильно подкосила Михаила Чигарева. Друзья и знакомые пытались ему помочь, заинтересовав работой. В 2008 году артист сыграл в сериале «Ранетки», а затем еще несколько ролей. К сожалению, победить вредную привычку талантливый актер так и не смог.