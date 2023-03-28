В Ингушетии объявлен план «Перехват» после нападения на полицейских
В Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС. Один сотрудник был ранен в ногу.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
В Ингушетии объявлен план «Перехват»: под Назранью неизвестные напали на пост ДПС, открыв огонь из автоматов.
Во время перестрелки один полицейский был ранен в ногу, его жизни ничего не угрожает.
А преступники, получив отпор, скрылись. Сейчас их разыскивают.
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