В Ингушетии объявлен план «Перехват» после нападения на полицейских

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В Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС. Один сотрудник был ранен в ногу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В Ингушетии объявлен план «Перехват»: под Назранью неизвестные напали на пост ДПС, открыв огонь из автоматов.

Во время перестрелки один полицейский был ранен в ногу, его жизни ничего не угрожает.

А преступники, получив отпор, скрылись. Сейчас их разыскивают.

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В Ингушетии объявлен план «Перехват» после нападения на полицейских

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