В Ингушетии объявлен план «Перехват» после нападения на полицейских

В Ингушетии объявлен план «Перехват»: под Назранью неизвестные напали на пост ДПС, открыв огонь из автоматов.

Во время перестрелки один полицейский был ранен в ногу, его жизни ничего не угрожает.

А преступники, получив отпор, скрылись. Сейчас их разыскивают.