Украинских боевиков учат использовать боеприпасы с обедненным ураном
Журналисты обратили внимание на видео с британскими и американскими инструкторами.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Imo; 5-tv.ru
После недавних заявлений о готовности поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном британцы перешли от слов к делу.
Известный журналистскими расследованиями портал Declassified UK обратил внимание на видео от Минобороны Соединенного Королевства.
В ролике можно увидеть обучающие копии снарядов с обедненным ураном. Причем, помимо британских «учителей» на кадрах присутствует и американский офицер.
Впрочем, Белый дом отрицает отправку Киеву радиоактивных снарядов.
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