Украинских боевиков учат использовать боеприпасы с обедненным ураном

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Журналисты обратили внимание на видео с британскими и американскими инструкторами.

Украинских боевиков учат использовать боеприпасы с обедненным ураном

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Imo; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

После недавних заявлений о готовности поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном британцы перешли от слов к делу.

Известный журналистскими расследованиями портал Declassified UK обратил внимание на видео от Минобороны Соединенного Королевства.

В ролике можно увидеть обучающие копии снарядов с обедненным ураном. Причем, помимо британских «учителей» на кадрах присутствует и американский офицер.

Впрочем, Белый дом отрицает отправку Киеву радиоактивных снарядов.

Тема:
Спецоперация
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