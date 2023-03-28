Пора снижаться: цены в аэропортах хотят взять под контроль
«Известия»: в Госдуме предлагают ограничить наценку на продукты в аэропортах и на вокзалах
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Максимальную стоимость еды и напитков предлагают ограничить.
Заоблачные цены на продукты в аэропортах и на вокзалах хотят взять под контроль. В Госдуме предлагают ограничить максимальную стоимость еды в торговых точках.
Как выяснили «Известия», депутаты уже подготовили соответствующие поправки. Сейчас разница между ценниками — колоссальная!
Бизнесмены в свое оправдание говорят, что вынуждены окупать дорогую аренду. В противном случае можно и разориться.
Но авторы инициативы считают такую ситуацию несправедливой. Еда и напитки, говорят, должны быть доступны всем пассажирам.
В пример приводят список социально-значимых товаров, стоимость которых контролирует государство. Но на аэропорты ограничения почему-то не распространяются.
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