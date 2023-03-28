«Большая перемена»: в Сочи проходит марафон участников всероссийского конкурса

В Сочи собрались участники всероссийского конкурса «Большая перемена».

Дети и их педагоги из разных регионов страны представляют свои проекты, делятся историями успеха.

А еще встречаются с ведущими экспертами, среди которых — звезды спорта, политики, культуры. Победители получат ценные призы.

С молодыми талантами пообщалась Анна Воропай.