«Это достижение ряда предприятий»: Лихачев о производстве композитов в РФ

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Россия вошла в четверку мировых лидеров по производству композитов

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

За несколько лет удалось увеличить объем производства в 3,5 раза.

Россия вошла в четверку мировых лидеров по производству композитных материалов, добившись стопроцентного импортозамещения. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что за несколько лет объем производства вырос в 3,5 раза и сейчас возможно закрывать даже стремительно растущие потребности в высокотехнологичных материалах.

«Судостроение, авиастроение, космос, строительство как таковое, зеленая энергетика, понятно, специзделия гособоронзаказа, все это сегодня немыслимо без композитов. Мы считаем, что это достижение целого ряда предприятий, которые вместе с нами находятся в одной цепочке», — отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Следующая задача так называемого композитного кластера — выход на лидерские позиции на глобальных рынках. Планируется нарастить поставки в дружественные страны композита, а также развивать экспортные технологии в машиностроении, ядерной энергетике и химической промышленности.

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