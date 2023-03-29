Эксперты сделали пугающие выводы о качестве роллов в России

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Роскачество обнаружило в 40% роллов «Филадельфия» кишечную палочку

Эксперты сделали пугающие выводы о качестве роллов в России

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Zaitsev; 5-tv.ru

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Примерно в половине образцов была обнаружена кишечная палочка.

В России не смогли найти съедобные роллы. Роскачество проверило несколько образцов «Филадельфии» — из кафе и магазинов «на вынос». И все оказались небезопасными для здоровья.

В роллах кишат микроорганизмы, в половине образцов — присутствовала кишечная палочка.

Вопросы возникли не только к санитарно-гигиенической стороне. Есть претензии к составу. Один из производителей использовал фальсификат — дорогой сыр заменили растительными жирами.

Но есть шансы, что кулинары сделают работу над ошибками. Как показывает практика, больше половины компаний обычно исправляются после проверок.

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