По цепочке: сразу несколько авто попали в ДТП под Новосибирском

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Сразу несколько авто попали в ДТП под Новосибирском

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Водители засматривались на большегруз, который первым не справился с управлением и упал с моста.

Под Новосибирском массовая авария, в которую попали около десяти автомобилей, стала причиной гигантской пробки. Все началось с контейнеровоза, водитель которого не справился с управлением. Машина пробила ограждение и упала с моста. Дальше началась цепная реакция — машины врезались друг в друга, в том числе из-за невнимательности. Водители смотрели на упавший грузовик и не успевали вовремя затормозить.

Пострадали по меньшей мере два человека, в том числе водитель большегруза. Движение по шоссе было практически парализовано в обоих направлениях. Пробка растянулась на более чем десять километров. Автомобилистам пришлось простоять в ней несколько часов, прежде чем сотрудники ГИБДД расчистили дорогу.

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