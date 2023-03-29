TikTok мешает европейцам производить больше оружия

TikTok угрожает оборонному производству Европы. Об этом сообщает издание Financial Times. Норвежский производитель оружия пожаловался, что не может расширить крупнейший завод из-за центров обработки данных популярной видео-платформы.

В статье указано, что серверы социальной сети потребляют слишком много электричества в том регионе, его просто не хватит для обслуживания военного предприятия. Необходимость усиления мощности завода аргументируют возросшим в несколько раз спросом на боеприпасы. Но местная энергетическая компания заявляет, что в ближайшее время дополнительных мощностей не выделит.