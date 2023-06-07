SHAMAN спел свой главный хит с почти сотней фанаток

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 31 0

У артиста сейчас плотный концертный график. Более того, певец ездит с благотворительными выступлениями в ЛДНР.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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SHAMAN спел вместе со своими фанатами в Крокусе, где в начале марта у артиста прошел концерт. Эксклюзивные кадры попали в распоряжении 5-tv.ru.

Огромная толпа поклонников ждала певца после его выступления до глубокой ночи. И все ради одного: еще раз увидеть своего кумира и спеть с ним всеми полюбившиеся композиции.

«У нас впереди очень много работы вместе с вами. Очень много работы», — пошутил со своими фанатами музыкант.

Под громкие овации SHAMAN вместе с толпой исполнил песню «Я русский». Буря эмоций захватила поклонников, ведь их кумир стоял на расстоянии меньше метра от них.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.

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