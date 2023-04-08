Это супергерои: Сергей Полунин о русских солдатах

Для мужчины защищать Родину и близких — это основное.

Сергей Полунин гордится и восхищается русскими солдатами. Знаменитый артист балета признался автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко перед концертом SHAMAN, что испытывает фантастическое состояние, когда видит русских воинов, которые, рискуя своими жизнями, готовы сражаться за Родину.

«Это супергерои для меня», — делится артист.

Полунин считает, что быть солдатом — призвание. Далеко не каждый способен проявить силу и отвагу на передовой. Тем не менее, артист убежден, что воином может стать каждый, ведь это основа мужского состояния, это заложено в ДНК.

«Понятно, что, когда экстренная ситуация, призывается большое количество людей, которые, возможно, и не вкладывались полностью в эту профессию, но это для мужчины, мне кажется, — основное», — считает артист.

Сергей Полунин, несмотря на плотную занятость приехал в начале марта в Крокус, чтобы поддержать SHAMAN на 100-м юбилейном концерте, исполнив танец русского солдата под уже ставшей легендарной песню «Встанем».

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.