Аналогов нет: прошел финал конкурса «Автора!»

Состоялся первый финал музыкального конкурса «Автора!», который не имеет своих аналогов на российском телевидении. Гала-концерт, где звезды отечественного шоу-бизнеса исполнили песни финалистов, прошел 26 и 27 марта в Москве.

На торжественном мероприятии присутствовали певица Валерия со своим супругом Иосифом Пригожиным, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская, Григорий Лепс, певец SHAMAN и другие.

Как пришла идея проекта

Создатель музыкального соревнования Игорь Матвиенко признался, что идея о проекте появилась после того, как Владимир Путин предложил создать оригинальный песенный конкурс на русском языке.

«Я понял, что все конкурсы, которые мы имеем, которые мы имели в недавнем прошлом и будем иметь в будущем, безусловно, сосредоточены на исполнителях. Я подумал, что было бы прекрасно сделать конкурс для авторов», — рассказал Матвиенко.

По признанию советского и российского композитора, нередко отечественные авторы сталкиваются с пренебрежительным отношением в индустрии: все лавры достаются исполнителям, а самих авторов могут даже не упомянуть в титрах написанной ими композиции. Проект же, напротив, поможет вывести профессию на новый уровень.

Как проходит конкурс

Соревнование делится на несколько этапов: конкурс автора и дополнительный тематический. На основном этапе из 4000 тысяч полученных заявок была отобрана сотня лучших песен. Далее выбранные композиции разбили на несколько блоков. В каждом выпуске звездное жюри слушало и обсуждало пять песен, точнее их отрывки: припев или куплет. Ради справедливости все композиции были представлены анонимно, ведь знаменитые эксперты могли лично знать некоторых конкурсантов. Для выставления своих оценок у членов жюри было две кнопки: «Play» и «Hit». Когда звездный эксперт нажимал на «Play», автор получал 10 баллов. Заветная же клавиша «Hit», находящаяся в центре стола, давала еще больше преимуществ конкурсантам.

«Если член жюри — артист, он забирает песню себе. Если продюсер, значит тоже подписывается под тем, что будет ее продюсировать. Но у нас были еще и медийщики, и люди с радио, они могли тоже нажать на эту кнопку, и тогда эта песня встает в эфир радиостанции», — рассказывает ведущая галла-концерта Яна Чурикова.

Для участия в музыкальном соревновании композиторы и авторы должны были представить уникальные композиции, ранее не размещенные на цифровых площадках. На конкурс допускались песни любого жанра, главное, чтобы она была мелодичной и написана на русском языке.

«Только оригинальные идеи могут быть по-настоящему востребованными. Мне хочется, чтобы молодые авторы творили, креативили так, как они это чувствуют, как они это видят и понимают. И ни в коем случае не делали никаких копий, не старались сделать кальку с какого-то другого произведения», — поделилась Валерия.

В финал попали 20 лучших композиций, рейтинг которых был сформирован выставленными оценками звездного жюри и народным голосованием.

Творчество на передовой

В рамках конкурса «Автора!» лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и певец Григорий Лепс исполнили патриотическую композицию, написанную музыкантом и композитором Андреем Старинцевым. Мужчина погиб при обстреле ВСУ в декабре прошлого года. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин дружил с погибшим Старинцевым и специально приехал на гала-концерт, чтобы поддержать музыкантов.

«Он помогал много своим творчеством, изначально ребятам на передовой. Помимо того, что он автор, еще являлся и исполнителем. Он самоучка, при этом очень быстро и тонко чувствовал гитару, и, конечно же, это было востребовано на протяжении всех этих лет», — вспоминает о погибшем друге Денис Пушилин.

Исполнители Николай Расторгуев и Григорий Лепс назвали исполненную ими патриотическую композицию «искренним душевным порывом», повествующей о боли солдата на передовой.

Судьба песен за пределами проекта

Трек «Самый русский хит» для певца SHAMAN написали участники международного конкурса, Николай Чебанов из Ставропольского края и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов. Музыкант выпустил клип на эту песню, который собрал более 2,5 миллиона просмотров.

С помощью конкурса «Автора!» Юлианна Караулова нашла песню «Сильная». Релиз композиции, повествующей о разбитом сердце, состоялся 24 марта 2023 года, а 25 марта вышел клип, снятый режиссером Розой Абдельянц. В видеоролике певица сыграла водителя такси.

«Я присутствовала при зарождении этого всего. Потому что Юлианна сначала слушала-слушала, и мы уже подумали, что не возьмет, но в последний момент решила нажать на кнопку «Hit». Где-то что-то резонировало», — вспоминает Яна Чурикова.

Ранее 5-tv.ru писал, как Игорь Матвиенко открыл первый в России конкурс для авторов песен.