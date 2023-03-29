Дали порулить: глава Минобороны Украины прокатился на БМП Marder

Немецкая сторона поставила такую бронетехнику Киеву в количестве 40 единиц.

В отсутствие достижений на поле боя министр обороны Украины нашел повод для рекламной кампании. Алексей Резников с удовольствием катается на полученной от Запада бронетехнике и выкладывает видео в интернет.

Киевский чиновник устроил тест-драйв на немецких боевых машинах пехоты Marder, обещает, что уже в мае, после того как механики ВСУ освоят технику, она попадет в войска.

Берлин предоставил Киеву около 40 таких БМП, они прибыли на Украину накануне, 28 марта. Но во вторник Резников был занят другими заездами — тестировал британские танки Challenger 2. Всю эту бронетехнику, а заодно американские транспортеры и автомобили, будут осваивать после министра десантно-штурмовые подразделения ВСУ.