Украинская армия удерживает Артемовск из последних сил
Зеленский опасается, что сдача города приведет к компромиссу с Россией.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru
ВСУ несут огромные потери в Артемовске. О десятках тысяч погибших сослуживцев рассказал украинский военный в эфире одного из немецких каналов.
О том, что российская армия продвигается на Артемовском направлении, сообщает и Reuters. Опять же со ссылкой на самих украинцев. И даже президент Зеленский фактически допустил сдачу города.
На этом фоне украинской армии остро не хватает живой силы. В Верховной Раде даже предложили раздавать военнообязанным повестки онлайн — через мессенджеры.
Предыдущие попытки пополнить ряды ВСУ, в том числе с помощью облав на улицах украинских городов, очевидно, не помогли.
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