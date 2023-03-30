Украинская армия удерживает Артемовск из последних сил

ВСУ несут огромные потери в Артемовске. О десятках тысяч погибших сослуживцев рассказал украинский военный в эфире одного из немецких каналов.

О том, что российская армия продвигается на Артемовском направлении, сообщает и Reuters. Опять же со ссылкой на самих украинцев. И даже президент Зеленский фактически допустил сдачу города.

На этом фоне украинской армии остро не хватает живой силы. В Верховной Раде даже предложили раздавать военнообязанным повестки онлайн — через мессенджеры.

Предыдущие попытки пополнить ряды ВСУ, в том числе с помощью облав на улицах украинских городов, очевидно, не помогли.