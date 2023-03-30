Карл III отказался примерить корону из Burger King: «Спасибо, у меня все есть»

Чарльз с супругой прибыли с государственным визитом в Германию, где монарха чуть не короновали раньше времени.

Немецкий фанат пытался подарить королю Великобритании Карлу III бумажную корону из сети ресторанов быстрого питания Burger King, однако тот отказался примерить аксессуар. Момент их диалога опубликовало издание The Sun.

Член королевской семьи вышел поприветствовать толпу на одну из площадей в Германии. В это время один мужчина начал протягивать Карлу бумажную корону и предлагать примерить его подарок.

«Спасибо, у меня все есть», — ответил ему 74-летний монарх.

Чарльз в сопровождении своей жены королевы-консорт Камиллы оправился в Германию с первым государственным визитом после начала правления. Пока король отказывался от подарков немецких граждан, его жена с радостью фотографировалась с поклонниками. Примечательно, что изначально королевская семья планировала посетить Францию, однако из-за протестов в стране маршрут пришлось сменить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Принц Гарри обвинил королевскую семью в сокрытии информации о прослушке телефона в преддверии майской коронации Карла III.